Ragazze ventenni prese a pugni in faccia e rapinate: fermati due nordafricani

Un episodio di inaudita violenza turba la notte del capoluogo emiliano.

Bologna è sotto choc per l’ultimo episodio di inaudita violenza accaduto nella notte. Due ragazze di circa 20 anni sono state prima accerchiate, poi prese a pugni in faccia e infine rapinate. Una di loro, causa sanguinamento dal naso è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Le indagini della polizia hanno comunque dato immediati frutti.

Bottino recuperato

Sottoposti a fermo di indiziato di delitto due stranieri, che, rintracciati il giorno successivo, sono stati trovati in possesso di parte del bottino (cuffie per iPhone, denaro in valuta straniera, carte di credito) e del coltello che avevano usato per tagliare la tracolla della borsa di una delle vittime.