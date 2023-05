Ragazzina gioca a nascondino nel suo giardino e lui gli spara: arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni ha estratto la pistola e una volta uscito di casa ha sparato alla giovane: la 14enne sta bene

Ennesimo grave episodio di cronaca negli Stati Uniti, precisamente nella città di Starks, 400 km a ovest di New Orleans in Louisiana.

Una 14enne, infatti, stava giocando con le proprie amiche a nascondino dietro la sua casa, quando un uomo, David Doyle, 58 anni, ha notato dei movimenti sospetti. Il 58enne ha deciso così di uscire di casa con una pistola e ha sparato alcuni colpi verso le ragazzine, ferendo la giovane in maniera non grave.

Il 58enne è stato arrestato, 14enne fuori pericolo

L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di aggressione aggravata e percosse dalle forze dell’ordine portato nel carcere della parrocchia di Calcasieu.

La ragazza è stata colpita di striscio alla nuca e portata immediatamente in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Doyle ha affermato di aver visto “ombre fuori dalla sua casa”, per poi uscire armato e aprire il fuoco verso i giovani che nel frattempo stavano scappando dall’abitazione.

L’uomo è ancora in stato di fermo, con cauzione pari a circa 300.000 dollari fissata dal giudice per la sua liberazione.