Ragazzo di 24 anni scomparso a Caltagirone, dopo giorni viene ritrovato senza vita

Qualche ora fa è arrivato il drammatico annuncio

Un ragazzo di 24 anni, Andrea Di Modica, il 20 luglio è scomparso da Caltagirone. Dopo la denuncia, lanciata anche dal Comune della località del Catanese, sono scattate subito le ricerche. Qualche ora fa è arrivato il drammatico annuncio.

Ragazzo ritrovato

Un po’ di ore fa, come si legge dalla pagina Facebook, il Comune di Caltagirone ha dato la comunicazione ufficiale del ritrovamento del giovane Andrea, ma purtroppo senza vita. Il ragazzo è deceduto e ancora sono da accertare le cause della morte.

Era successa una cosa simile una decina di giorni fa a Ragusa, quando è stato lanciato l’allarme per la scomparsa di una ragazza di 22 anni, anche in questo caso il ritrovamento fu tragico, poiché è stata trovata morta.

Ecco la nota pubblicata dal Comune di Caltagirone in merito al ritrovamento del ragazzo di 24 anni: “È stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo di Andrea Di Modica, il 24enne di Caltagirone che si era allontanato da casa la sera del 20 luglio e per il quale erano state attivate capillari operazioni di ricerca che avevano impegnato i carabinieri della Stazione di Caltagirone, il personale del Corpo forestale regionale, i cinofili dei vigili del fuoco di Catania, il personale della Protezione civile comunale e i volontari delle associazioni di carabinieri, polizia di Stato e polizia penitenziaria e della guardia rurale ausiliaria.

Il rinvenimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, dopo una segnalazione, in località Balchino, sottostante la cosiddetta “Via di fuga”. Un epilogo tragico, ben diverso da quello in cui tutti speravano. Cordoglio nei confronti dei familiari di Andrea, così duramente provati, è espresso dall’ Amministrazione comunale. Il decesso sembrerebbe risalire ad almeno un giorno fa, anche se ulteriori certezze potranno aversi dall’esito dell’autopsia”.

Foto da Facebook Comune di Caltagirone