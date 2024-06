Investito da auto pirata, 17enne in ospedale dopo grave incidente nel Catanese

Lo scontro e la fuga: ecco cosa è avvenuto nelle scorse ore a Santa Maria di Licodia.

Grave incidente a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto pirata in via Vittorio Emanuele.

In corso le indagini per risalire al responsabile dell’incidente.

Ragazzo investito da auto pirata a Santa Maria di Licodia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato travolto da un’auto pirata mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il conducente del veicolo si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente – avvenuto in via Vittorio Emanuele – senza prestare soccorso al malcapitato.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno trasferito il 17enne in ospedale per le cure del caso, e i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del conducente in fuga e gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto.

Un caso simile a Palermo

Pochi giorni fa un incidente simile ha coinvolto un operatore ecologico di Palermo. L’operatore RAP sarebbe stato travolto in via Villagrazia a Palermo mentre effettuava la raccolta rifiuti. L’auto si sarebbe data alla fuga senza prestare soccorso. Poche ore dopo il sinistro, però, il conducente si sarebbe presentato alle forze dell’ordine per ammettere il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Immagine di repertorio