Ragusa, Anas: “Intervento di messa in sicurezza del versante roccioso su statale 194”

Da questa mattina è in corso un intervento di messa in sicurezza del versante roccioso al km 87,100 della strada statale 194 ‘Ragusana’, in territorio comunale di Ragusa. Lo rende noto l’Anas, spiegando che in prossimità dell’area di cantiere, è stata istituita la circolazione a senso unico alternato che rimarrà in vigore sino alle ore 19 di stasera. Le lavorazioni riprenderanno alle 7.30 di domani giovedì 6 aprile, con le stesse modalità.