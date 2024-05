Ragusa, intitolazione a storica cronista dell’Ibleo

Il 5 giugno la cerimonia che dedicherà lo spazio pubblico adiacente a via Ramelli a Clementina Lauretta Perrone, giornalista scomparsa nel 2009

RAGUSA – È in programma mercoledì 5 giugno alle 17.30 si terrà la cerimonia di intitolazione di uno spazio pubblico adiacente alla via Ramelli, alla giornalista Clementina Lauretta Perrone.

La richiesta di intitolazione – si legge in una nota diffusa dal Comune ibleo – è stata avanzata dal Soroptimist Club di Ragusa “in considerazione del costante impegno da lei profuso nell’informazione a mezzo stampa e nel sociale”. Clementina Lauretta è nata a Piazza Armerina il 30 settembre 1919 e si è sposata nel 1941 con il giornalista Vittorio Perrone. È morta il 28 settembre 2009. Come giornalista, ha collaborato con “La Vedetta Iblea’’ dal 1942, è stata corrispondente dei giornali “Il Corriere di Sicilia”, “Il Giornale di Sicilia”, “Il Corriere dello Sport” e dell’agenzia Ansa.

È stata la prima donna in Sicilia nominata segretaria della Stampa. Il 6 giugno 1969 le è stato conferito, dal Presidente della Repubblica Saragat, il titolo di Cavaliere del lavoro. Per quanto riguarda le attività rivolte al sociale, ha collaborato con Anffas Ragusa (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) e con il Centro di ascolto di Cava d’Aliga. Socia fondatrice del Soroptimist club di Ragusa, sorto il 10 maggio 1962, ne divenne presidente nel biennio 1973-1975, e si adoperò sempre nel raggiungimento degli obiettivi del club e nell’attuazione dei vari service proposti al fine di migliorare la condizione delle donne e di collaborare con le istituzioni cittadine per ottimizzare la qualità della vita.

Donna di cultura, sempre presente alle svariate manifestazioni organizzate da Enti e Associazioni al fine di portare il proprio contributo o di documentare l’evento, è stata sempre stimata per la sua amabilità e la disponibilità. Per le sue qualità umane e professionali è stata sempre un punto di riferimento per coloro che, a vario titolo, la conoscevano e ne apprezzavano le doti.