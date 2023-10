Ragusa, ruba attrezzi edili da 30mila euro: denunciato

Un uomo ha rubato attrezzi dal valore di 30mila euro complessivo. I Carabinieri di Ragusa Ibla hanno denunciato un 46enne vittoriese.

Un uomo ha rubato attrezzi dal valore di 30mila euro complessivo. I Carabinieri di Ragusa Ibla hanno effettuato una perquisizione domiciliare e denunciato un 46enne vittoriese per ricettazione. Un imprenditore ha dichiararato di aver subito il furto di attrezzature edili all’interno di 2 suoi cantieri. Le immagini di videosorveglianza hanno consentito l’identificazione del responsabile. Si è così risaliti al luogo in cui si trovava la refurtiva e quindi è scatto il decreto di perquisizione. In un garage privato di proprietà dell’individuo infatti si celava il bottino, restituito al legittimo proprietario.