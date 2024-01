Ragusa, tenta di rapire neonato strappandolo dalle braccia della mamma: arrestato

Un giovane di 22 anni a Ragusa è finito in carcere con l'accusa di sequestro aggravato dopo aver tentato il rapimento di un neonato

Momenti di paura ieri a Ragusa, dove un giovane di 22 anni, di origine guineane, ha cercato di rapire un neonato di appena tre mesi, strappandolo dalle braccia della mamma.

Il tentativo di rapimento a Ragusa



L’episodio criminoso si è verificato ieri mattina in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale di Ragusa. Qui il giovane avrebbe tentato di rubare il piccolo a una coetanea di origini albanesi. La donna, in compagnia del marito e dell’altra figlia di tre anni, ha opposto resistenza. A quel punto, prima l’intervento del padre del bambino e successivamente di due agenti di polizia passati di lì per caso, e allertati da alcuni passanti, hanno impedito che accadesse il peggio.

Il fermo del giovane e le indagini



Subito dopo sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 22enne che adesso si trova nel carcere di Ragusa con l’accusa di sequestro di persona aggravato. Le autorità hanno provveduto poi ad ascoltare alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

