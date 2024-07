Rai assume tecnici diplomati: requisiti e partecipare al concorso

Rai indice nuovo concorso per assumere giovani diplomati: ecco tutte le informazioni utili.

Nuova offerta di lavoro con Rai: la Radiotelevisione italiana SpA assume tecnici di produzione per la sede di Aosta.

Ecco i dettagli sui requisiti e i processi di selezione.

Rai assume tecnici di produzione, l’offerta di lavoro

Rai – Radiotelevisione Italiana – ha avviato un concorso per assumere 2 risorse da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Tecnico della produzione nella sede Rai di Aosta.

Queste le mansioni previste:

realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e apparecchiature anche tecnologicamente innovativi dell’Azienda;

esercizio tecnico della trasmissione;

provvedere a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet);

effettuare la messa a punto delle telecamere e il loro posizionamento.

Requisiti

Per questo lavoro, Rai richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni;

Diploma di scuola superiore in: Istituto Tecnico Industriale – previgente ordinamento, Istituto Tecnico settore Tecnologico, Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – previgente ordinamento Istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica, Istituto Professionale – Industria e artigianato per il made in Italy, Istituto Professionale – Servizi culturali e di spettacolo, Liceo Scientifico;

Patente B.

Come candidarsi

Per inviare domanda di ammissione al concorso Rai per ottenere il lavoro, il candidato deve:

Registrarsi sul sito www.lavoraconnoi.rai.it e/o effettuare il Login;

Cliccare su “Selezione tecnici della produzione Aosta 2024”;

Compilare il form;

Confermare l’adesione all’iniziativa;

Verificare di aver ricevuto un messaggio di posta elettronica da tecniciaosta2024@rai.it con la conferma dell’avvenuta candidatura.

C’è tempo fino alle ore 12 del 29 luglio 2024 per partecipare alla selezione.

Rai assume tecnici di produzione, il concorso

Il concorso prevede due fasi:

Preselettiva da remoto – Multiple choice : serve a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (informatica, teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e multimediale, tecniche di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva, elettronica, elettrotecnica, ottica, audio, montaggio, grafica), abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese.

: serve a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (informatica, teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e multimediale, tecniche di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva, elettronica, elettrotecnica, ottica, audio, montaggio, grafica), abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese. Colloquio tecnico e colloquio conoscitivo – motivazionale in presenza per i primi 12 in graduatoria.

Previsto anche un colloquio opzionale di valutazione della conoscenza della lingua francese per ottenere 5 punti in più.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio