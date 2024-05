Ramacca, aggiudicato l’appalto per riqualificare l’accesso alla città

A vincere la gara è stata la Edilap di Catania che ha offerto un ribasso del 4,11 per cento sulla base d’asta di circa 350 mila euro. Dovrà sistemare da un punto di vista idraulico e idrogeologico l’area a valle di via Terracini

RAMACCA – Due mesi per sviluppare il progetto e poco meno di duecento giorni per eseguire le opere. Sono i tempi che il Comune di Ramacca ha assegnato all’impresa che avrà il compito di sistemare dal punto di vista idraulico e idrogeologico l’area a valle di via Terracini. L’appalto, che è stato aggiudicato nelle settimane scorse, interesserà il tratto compreso tra via Buonconsiglio e la strada provinciale 25/I.

Più agevoli i collegamenti con il centro di Ramacca

Un’opera che, come dichiarato dall’ente locale guidato dal sindaco Nunzio Vitale, punta a raggiungere tre obiettivi: riqualificare un’arteria che da tempo necessitava di lavori, eliminare i disagi causati dal traffico per quanti vivono nelle vicinanze e, infine, non meno importante rendere più agevoli i collegamenti con il centro del Calatino per chi arriva da fuori.

Per riuscirci l’amministrazione, a inizio anno, ha stanziato mezzo milione di euro, di cui circa 340mila euro a disposizione per la redazione del progetto esecutivo, partendo dallo studio di fattibilità tecnico-economica preparato dagli uffici, e per i lavori in cantiere. Al centro dell’intervento, così come si legge dalle relazioni allegate alla procedura di gara, c’è la realizzazione di muri di contenimento. “Dal punto di vista del risparmio energetico è stato previsto un sistema di corpi illuminanti a led mentre dal punto di vista prettamente ambientale e di ecosostenibilità è stato previsto l’utilizzo di materiali ecosostenibili”, si legge nello studio di fattibilità.

Ad aggiudicarsi la gara d’appalto è stata la Edilap di Catania, che ha offerto il ribasso del 4,11 per cento sulla base d’asta di circa 350mila euro . L’impresa – oggi amministrata da Giovanni Antonio Landro, ma in passato controllata dall’imprenditore Antonio Pinzone, finito coinvolto nell’indagine Genius della procura di Catania, a conclusione della quale ha patteggiato una pena per corruzione – è stata premiata anche sul fronte tecnico, ottenendo 81 punti sui 90 previsti.

Edilap ha così superato l’unica altra partecipante, la Igc di Maletto. Guidata da Giuseppe Capizzi, attuale consigliere comunale del piccolo centro montano e cugino (nonché omonimo) del sindaco finito nell’indagine sulla corruzione all’interno della struttura commissariale per il rischio idrogeologico, la Igc ha presentato un ribasso del 2,94 per cento.

A decidere di non fare alcuna offerta sono state invece le altre tre imprese invitate e selezionate – come si legge dal verbale – manualmente, dunque senza ricorrere al sorteggio, dal responsabile unico del procedimento. A ricevere l’invito dal Comune di Ramacca erano state un’impresa proveniente da fuori Sicilia e due ditte catanesi: nel primo caso si tratta della romagnola Conscoop, mentre nel secondo della G.F. Costruzioni – società dell’imprenditore e presidente di Ance Catania Rosario Fresta – e della Rico, ditta di Maniace amministrata da Manuela Costanzo Ninitta che in passato, quando al timone c’era l’imprenditore Francesco Conti Taguali, ha lavorato in più di un’occasione nella tenuta Ambelia di Militello in Val di Catania.