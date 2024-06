Terrore per coppia di anziani, rapinati in casa in pieno giorno a Palermo: scattano le indagini

Inquirenti in azione per risalire agli autori del "colpo".

Momenti di paura per due anziani, vittima di una violenta rapina in casa in pieno giorno a Palermo: il fatto è avvenuto in via Gustavo Roccella.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del violento gesto.

Rapina in casa, terrore per due anziani a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi si sarebbero introdotti nell’appartamento della coppia – al quinto piano di uno stabile di via Gustavo Roccella – e avrebbero costretto i due anziani a consegnare soldi e gioielli.

Sul posto sono intervenuti, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica per trovare elementi utili per risalire agli autori del colpo. Gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso i rapinatori.

La “trasferta” in Veneto

Pochi giorni fa i carabinieri di Thiene (Vicenza), supportati da militari di Palermo-Piazza Verdi e Torre del Greco (Napoli), hanno arrestato tre uomini – tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine – ritenuti i responsabili di una rapina alla filiale Bvr di Roana (Vicenza) avvenuta il 2 novembre scorso. Proseguono le ricerche di un quarto indagato.

Immagine di repertorio