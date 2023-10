Seconda rapina in pochi giorni alla farmacia Del Vespro, uomo fugge via con l’incasso

Ennesima rapina alla farmacia Del Vespro a Palermo. L'aggressore si è fatto consegnare il denaro per poi darsi ala fuga.

Seconda rapina nel giro di pochi giorni alla farmacia Del Vespro di corso Tukory, a Palermo. Un uomo avrebbe fatto irruzione all’interno dell’attività e si sarebbe fatto consegnare l’incasso di giornata da un dipendente sotto minaccia.

Successivamente, l’autore della rapina si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Subito dopo la segnalazione, sul posto si sono presentati i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

La modalità della rapina delle scorse ore alla farmacia Del Vespro è simile a quella del colpo già avvenuto pochi giorni fa. Anche in quell’occasione un uomo si era introdotto in farmacia e aveva portato via alcune centinaia di euro minacciando i dipendenti.