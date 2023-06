Rapina a furgone portavalori, l’assalto vicino l’autostrada: traffico in tilt a Palermo

Si indaga sull'assalto ai danni di un furgone portavalori in via Rosario Nicoletti.

Rapina ai danni di un furgone portavalori, l’ennesimo “assalto” in Sicilia: è accaduto in via Rosario Nicoletti a Palermo, vicino alla zona d’accesso all’autostrada.

Sono in corso le indagini di rito su quanto accaduto.

Rapina a portavalori in via Nicoletti a Palermo

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, cinque uomini avrebbero affiancato il furgone portavalori in strada, poi avrebbero disarmato il vigilante a bordo e poi sarebbero fuggiti con l’ingente bottino.

Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Squadra Mobile. Traffico bloccato in zona a causa d quanto accaduto.

Immagine di repertorio