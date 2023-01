Ratzinger, spoglie Papa emerito in Basilica Vaticana: gli omaggi di Mattarella e Meloni

Ci saranno tre giorni per rendergli omaggio. Poi i funerali solenni ma sobri giovedì alle 9.30. Presiederà il Papa

La traslazione delle spoglie del Papa emerito Joseph Ratzinger dal monastero Mater Ecclesiae dove ha vissuto per quasi dieci anni da quando Benedetto XVI si è dimesso, è avvenuta di primo mattino, alle 7; l’arrivo in Basilica alle 7:15. Il breve rito, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, è durato fino alle 7:40. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l’arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito. Ci saranno tre giorni per rendergli omaggio. Poi i funerali solenni ma sobri giovedì alle 9.30. Presiederà il Papa.

Gli omaggi di Mattarella e Meloni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Papa Benedetto XVI, recandosi in forma privata alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma prima dell’apertura al pubblico. Anche Il premier Giorgia Meloni ha reso omaggio alla salma di Ratzinge. Con il presidente del Consiglio, erano presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.