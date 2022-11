RdC, Presidente Puglia: “Assumiamoli nelle amministrazioni”

Le dichiarazioni di Michele Emiliano durante la trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete 4

“La Puglia fu la prima regione italiana a concepire un ammortizzatore universale, ma era una politica attiva del lavoro. Noi davamo soldi, obbligando i beneficiari a prestazioni sociali: se il loro comune di appartenenza avesse avuto bisogno di qualcuno che curasse un giardino pubblico o una biblioteca, sarebbero stati costretti a farlo. Lo abbiamo utilizzato anche in maniera flessibile, per donne costrette a vivere lontane da casa in seguito a violenze famigliari.

Se il reddito di cittadinanza fosse gestito così, funzionerebbe meglio e ci sarebbero meno polemiche. Potremmo assumere tra loro quelli qualificati nelle amministrazioni pubbliche, per esempio. Molti comuni non saranno in grado di gestire Pnrr a causa di carenze nei loro organici”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospite di “Stasera Italia” su Rete 4.