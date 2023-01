Reddito di cittadinanza, cosa fare per non perderlo dopo il 31 gennaio

C'è una scadenza importante per i percettori di reddito di cittadinanza, da rispettare entro il 31 gennaio: ecco di cosa si tratta.

Chi intende mantenere il reddito di cittadinanza anche nel 2023 dovrà rispettare una prima importante scadenza, che riguarda l’aggiornamento dell’Isee, ed è quella del 31 gennaio.

Ecco tutte le novità riguardanti la misura di sostegno, le scadenze e i documenti da presentare per non perdere il reddito.

Reddito di cittadinanza, scadenza Isee del 31 gennaio

I beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno provvedere entro la fine del mese, cioè entro oggi martedì 31 gennaio, all’aggiornamento dell’Isee per mantenere il sussidio.

Il calcolo dell’importo del sussidio dipenderà fondamentalmente dal valore dell’Isee del nucleo familiare richiedente. L’Isee precedente, si ricorda, è scaduto il 31 dicembre 2022, quindi chi non aggiornerà la dichiarazione rischierà di vedersi sospesi i pagamenti e di perdere il reddito di cittadinanza.

Documenti da presentare

Per continuare a percepire il reddito di cittadinanza anche dopo il 31 gennaio 2023, gli aspiranti percettori della misura di sostegno economico dovranno presentare una nuova Dsu, con redditi e patrimoni riferiti ai due anni precedenti (2021, 2022).

Cosa succede dopo la presentazione del nuovo Isee? Ci sono vari scenari, in base al valore riportato nel nuovo documento:

Perdita del sussidio : in caso la situazione del nucleo familiare sia cambiata e l’Isee sia superiore ai limiti previsti per il mantenimento del reddito.

: in caso la situazione del nucleo familiare sia cambiata e l’Isee sia superiore ai limiti previsti per il mantenimento del reddito. Rinnovo o ricalcolo: in base al valore dell’Isee nuovo e di quello precedente, si potrebbe procedere a un ricalcolo (in positivo o in negativo) della cifra erogata dallo Stato come misura di sostegno.

RdC, novità del 2023

Come i percettori della misura sanno bene, il 2023 sarà l’ultimo anno del reddito di cittadinanza. Continueranno a essere beneficiari di misure di sostegno al reddito anche nel 2024 solo persone che non possono – per ragioni anagrafiche o di condizioni di salute – accedere a opportunità lavorative dignitose e legali.

