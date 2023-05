Regalbuto: al via la raccolta sperimentale del vetro per 1000 famiglie

Mille in tutto le famiglie del territorio coinvolte, che avranno il compito di conferire il rifiuto negli appositi mastelli forniti dagli uffici comunali competenti

REGALBUTO (EN) – La raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente sono ormai elementi di fondamentale importanza i cittadini e per i comuni italiani. Si tratta di questioni essenziali non soltanto dal punto di vista della sostenibilità, ma anche sotto l’aspetto economico, poiché una corretta gestione dei rifiuti può creare importanti benefici tanto ai Comuni quanto ai cittadini. Proprio per queste ragioni, il Municipio di Regalbuto ha deciso di partecipare a un nuovo bando sperimentale per il riciclaggio del vetro.

Il progetto, finanziato dall’Unione europea, potrà diventare definitivo solo dopo un periodo di prova, che appunto coinvolgerà anche la comunità cittadina. La consegna dei nuovi mastelli del vetro, proprio per tale ragione, avverrà per sole mille famiglie in base alla zona di residenza (largo della regione, largo Luigi Bruno, Piazza della repubblica, via De Gasperi, ecc..). Alle mille famiglie verrà inoltre consegnato un importante opuscolo con tutte le informazioni utili ai cittadini per il corretto smaltimento.

Il vetro dovrà essere infatti conferito negli appositi mastelli, senza bisogno delle buste contenitive e senza la presenza di materiali residui facilmente removibili come ceramiche, cristalli o altro. Le famiglie che non saranno invece coinvolte dal progetto, dovranno continuare a smaltire il vetro con le stesse modalità già utilizzate in passato e ben descritte dalle regole base della raccolta differenziata.

“Grazie a questo progetto – ha dichiarato l’assessore con delega all’Ambiente di Regalbuto, Giuseppe Privitera – il Comune potrà iniziare una raccolta di vetro senza scarti che migliorerà la qualità del prodotto conferito con il doppio risultato del rispetto dell’ambiente e del guadagno economico del comune, in quanto maggiore è la qualità del vetro conferito, maggiore è la remunerazione dello stesso”.

“Si può in questo modo – ha concluso l’assessore Privitera – rispettare l’ambiente e ridurre il costo dei conferimenti, attraverso dei piccoli e semplici gesti quotidiani”.