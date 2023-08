Regalbuto, un milione di euro per il quartiere Sant’Ignazio

Il finanziamento è stato ottenuto dall’Amministrazione comunale di Regalbuto nell’ambito dei fondi messi a disposizione dal Pnrr

REGALBUTO (EN) – Nonostante il periodo estivo, quelli in corso sono giorni di duro lavoro e di soddisfazione per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Angelo Longo, che ha da poco ottenuto un fondamentale finanziamento per l’inizio dei lavori di riqualificazione del quartiere Sant’Ignazio, area della città estremamente bisognosa investimenti da parte delle istituzioni.

Nel 1972 una grossa frana colpì il quartiere Sant’Ignazio

Questa porzione di territorio urbano è una delle più antiche di Regalbuto e anche una di quelle con più storia. Nel 1972 però, una grossa frana colpì l’area, creando notevoli problematiche alle strutture e alle abitazioni presenti. Da quell’avvenimento, il vecchio quartiere Sant’Ignazio versa in condizioni di degrado e abbandono. Una situazione che finalmente potrà avere una svolta.

Proprio per tale ragione, infatti, uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione Longo, sin dai primi giorni di insediamento è stato quello della messa in sicurezza e della ricerca di fondi che potessero dare un nuovo volto all’area, dimenticata dall’azione politica e amministrativa degli ultimi quarant’anni.

La prima tranche di finanziamenti ottenuti per il quartiere ammonta a 1.000.000 euro e servirà per mettere in sicurezza tutte quelle abitazioni, antiche e diroccate, oltre che a razionalizzare gli spazi urbani e le varie vie di Sant’Ignazio.

Come detto, però, nei piani dell’Amministrazione comunale questo è soltanto il primo intervento di una lunga serie, che ha come fine ultimo quello di mutare completamente il volto del quartiere e donarne uno completamente nuovo agli abitanti della zona e a tutti i cittadini di Regalbuto.

“Il nostro impegno per il completo recupero di questa zona storica – ha dichiarato il primo cittadino regalbutese – è forte e deciso. Abbiamo già redatto un progetto per la sua riqualificazione completa e stiamo lavorando per ottenere ulteriori finanziamenti”.

“Ci tengo a porgere un ringraziamento speciale – ha concluso il sindaco Longo – all’Ufficio tecnico comunale per il prezioso lavoro preparatorio e al ministero dell’Interno per aver finanziato questo fondamentale intervento attraverso i fondi del Pnrr. Insieme costruiremo un futuro migliore per Regalbuto e per tutti i suoi cittadini”.