Regione, Dagnino nuovo assessore all’Economia: “Incarico delicato, sono onorato”

La legge impone a Schifani un breve interim: il nuovo assessore per potere entrare nel pieno delle sue funzioni dovrà giurare all’Ars

Alessandro Dagnino è il nuovo assessore all’Economia della Regione Siciliana. Il tributarista scelto dal governatore Renato Schifani, come previsto, è stato nominato ufficialmente dal governatore come successore di Marco Falcone,

“Onorato della fiducia ricevuta”

“Sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal presidente della Regione Siciliana e consapevole degli oneri di un incarico così delicato, che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano”, scrive Dagnino sulla propria pagina Facebook.

Schifani ad interim fino al giuramento di Dagnino in Ars

Era prevista per la giornata di lunedì la nomina di Dagnino e così è stato. Tutti i documenti necessari sono arrivati a Palazzo d’Orleans, così come la lettera di dimissioni da parte di Falcone. L’avventura di Dagnino all’assessorato all’Economia è così partita ufficialmente. La legge, però, impone a Schifani un breve interim. Il nuovo assessore, infatti, per potere entrare nel pieno delle sue funzioni, dovrà giurare all’Ars. La prima seduta disponibile è fissata per giovedì.

