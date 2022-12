Regione, Schifani “Per la prima volta avremo bilancio entro il 31 gennaio”

"L'opposizione sbraita con toni da campagna elettorale", ha detto il governatore siciliano incontrando i giornalisti

“Sarà la prima volta che avremo un bilancio entro il 31 gennaio”. Lo ha annunciato il governatore siciliano Renato Schifani incontrando i giornalisti. “Si si era detto che sarebbe stato approvato entro fine anno – dice – ma per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare. Era un tentativo dell’assessore all’Economia che ho apprezzato. Ma l’obiettivo – dice il presidente della Regione Siciliana – è che entro il 31 gennaio avremo la legge di bilancio”.

Il governatore: “Opposizione sbraita con toni da campagna elettorale”

“Io ho aperto al contributo delle opposizioni, purché non sia solo allarmismo con toni da campagna elettorale che ho registrato in questi giorni. Sbraitano e basta. Quando sono stato accusato, ad esempio, di essere un pazzo perché per avere duecento milioni avrei rinunciato a otto miliardi di euro. E’ falso. Non è mai esistito quel credito” – ha detto Schifani – . Con questo tipo di contestazione si tocca il fondo di una opposizione non in grado di formulare una proposta – dice – io sono stato in silenzio perché avevo poco da replicare, ritengo che bisogna replicare nelle sedi giuste”.

Caro voli, Schifani: “Soluzione? Abbassare prezzo voli'”

“E’ importante che Ita abbia acceso un faro dopo l’inetrvento dell’Antitrust sul caro voli ma non mi fermo a questo, la soluzione non è soltanto la sanzione. La soluzione è fare abbassare i prezzi. E l’eventuale arrivo di un terzo vettore che rompa questo cartello”, ha detto il governatore siciliano sul caro voli. “Siamo a buon punto, stiamo lavorando – dice – anche se mi chiedo come mai dalla città di Palermo tutti i terzi vettori siano fuggiti o abbiano lasciato”.

Schifani: “Comitato scientifico Ambiente ha paralizzato l’isola”

“Il Comitato tecnico scientifico Ambiente è un organismo che ha paralizzato la Sicilia, ecco perché va cambiato e lo stiamo facendo. oggi ne abbiamo parlato per oltre un’ora con la Giunta” – sottolinea il governatore – . E’ un decreto che dopo le prime sette pagine mi sono rifiutato di leggere : prevedeva 30 passaggi da un ufficio all’altro, prima del provvedimento finale. Noi staremo attenti all’ambiente ma saremo molto rigorosi e ho chiesto oggi a tutti gli assessori un contributo da proporre all’assessore Elena Pagana”.

Manager sanità, colloqui in forma pubblica

“Oggi abbiamo approvato in Giunta il bando per il reclutamento dei nuovi manager della sanità. E’ un bando che ho letto, che mi piace perché contiene delle novità. Uno per tutti, i colloqui per selezione saranno resi in forma pubblica, quindi non saranno più a porte chiuse o cartolari. Principi e doveri di trasparenza e una esigenza di rigore selettivo sono importanti. Contiamo di concludere la selezione entro maggio-giugno. La Sicilia sarà la prima regione che riattiverà l’elezione dei presidenti di provincia, perché lo abbiamo fortemente voluto in campagna elettorale”, ha annunciato Schifani.

Schifani “Offensive condizioni autostrada Pa-Ct, incontrerò Anas”

“Ieri sono stato a Catania e devo dire che lo stato dell’autostrada Palermo-Catania è offensivo del buon senso dei siciliani, è identico al periodo della campagna elettorale. Ci sono mezze corsie. A gennaio incontrerò l’ad dell’Anas. Verrà con me l’assessore Aricò e parleremo di investimenti che l’Anas intende realizzare, ma chiederemo all’Anas un rigoroso cronoprogramma per la sistemazione o per riportare in vita un’autostrada che langue”, ha detto Schifani.

Covid, il governatore: “Pronti a eventuale nuova emergenza”

“Per una eventuale emergenza Covid noi siamo pronti”. A dirlo è il presidente della regione siciliana Renato Schifani incontrando i giornalisti. “Noi vigileremo e monitoreremo la situazione Covid – dice – nel momento in cui dovessero verificarsi dei segnali di preallarme di un arrivo del virus dalla Cina, ci organizzeremmo, anche perché abbiamo un patrimonio sanitario e parasanitario da mettere in campo. Sui lavoratori amministrativi dell’emergenza Covid, che ieri hanno ottenuto una proroga di due mesi, abbiamo fatto una scommessa. Io credo nella sanità di territorio che può alleggerire gli ospedali ma per fare questo bisogna dotarla di strutture e personale tecnico”, ha detto incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans. “La sanità di territorio in Sicilia è tutta da costruire”, ha detto ancora.

Schifani “Non impugneremo dispositivo Corte conti”

Il governo siciliano guidato da Renato Schifani non impugnerà il giudizio della Corte dei Conti che ha sospeso la parifica del rendiconto 2020 della Regione siciliana. Lo ha annunciato Schifani: “Il tema è risolto per cessata materia, nel senso che la vicenda è stata esaminata in chiave normativa”, ha detto il governatore.