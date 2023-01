Regione, Finanziaria ancora rinviata: pioggia di emendamenti. De Luca: “Maggioranza senza idee”

Ancora nulla di fatto per la Finanziaria della Regione Siciliana, nuovo rinvio in Commissione e De Luca attacca: "Fanno solo marchette".

Non è ancora arrivato il via libera in Commissione Bilancio all’Ars per la Manovra Finanziaria. In occasione dell’ultima sessione di lavoro che si è protratta fino a tarda notte sono giunti più di 500 emendamenti alla Legge di Stabilità da parte delle opposizioni.

La maggior parte degli emendamenti arriva dagli schieramenti di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma richieste di rettifica al testo della Legge sono giunti anche da Sud Chiama Nord di Cateno De Luca.

Finanziaria, l’affondo di De Luca: “Da maggioranza solo marchette”

Proprio l’ex sindaco di Messina sta dimostrando un’opposizione tenace durante i lavori in Commissione. “Non c’è cosa peggiore della tracotanza e della provocazione di una maggioranza priva di idee ma assetata di marchette”, ha scritto in serata su Facebook De Luca.

“Lo scontro è stato sul sistema degli Enti locali che continuano a rappresentare il bancomat della politica siciliana”, ha aggiunto il leader del movimento Sud Chiama Nord, sottolineando che i lavori della Commissione riprenderanno oggi alle ore 12.

Finanziaria, Governo Schifani pronto al dialogo

Da parte della maggioranza, comunque, continuano ad arrivare segnali di apertura al dialogo con le opposizioni al fine di trovare una quadra definitiva sul testo nel più breve tempo possibile.

“Ci prendiamo cura della Sicilia con rigore e buon senso, determinazione e ascolto reale di tutti. Mettiamo in campo uno strumento finanziario che dovrà essere all’altezza delle aspettative di tutti voi“, ha commentato l’assessore all’Economia Marco Falcone al termine della seduta in Commissione Bilancio.

Regione Siciliana, approvato rendiconto 2021

Nel frattempo, nella serata di ieri, è giunto il disco verde per il rendiconto 2021 della Regione.

“Ci mettiamo in regola con numeri in netto miglioramento. Meno debiti e più pagamenti, più risorse immesse nel mercato, nelle tasche dei cittadini. Allineare i conti significa anche nuove opportunità per la Regione Siciliana a partire dallo sblocco, a breve, di oltre 800 nuove assunzioni e la prospettiva di nuovi finanziamenti”, ha sottolineato Falcone.