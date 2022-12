Sicilia, Galvagno: “Finanziaria? Obiettivo è percorso comune, nessuna imboscata”

Così il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno durante l'incontro con la stampa per gli auguri di fine anno, parlando dell'approvazione della finanziaria

“L’obiettivo è ascoltare le istanze di tutto il parlamento. Domani, probabilmente, faremo una capigruppo a fine seduta per concordare insieme il percorso da seguire per il bilancio. Non vogliamo fare nessuna imboscata né fare prevalere i numeri della maggioranza. Ci sarà anche l’assessore Falcone che verrà a impostare insieme a noi un percorso da seguire”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno durante l’incontro con la stampa per gli auguri di fine anno, parlando dell’approvazione della finanziaria e della possibilità di ricorrere all’esercizio provvisorio.