Dalla Regione 1,2 milioni di euro per le scuole siracusane

I fondi, in arrivo dalla Regione, serviranno per dotare i plessi della certificazione di vulnerabilità sismica necessario per ottenere finanziamenti per ristrutturazioni e interventi di sicurezza

SIRACUSA – La Regione Siciliana vuole dotare tutti i plessi scolastici della Sicilia della certificazione di vulnerabilità sismica, documento necessario per ottenere finanziamenti pubblici, a partire da quelli de Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), per ristrutturazioni e interventi di edilizia e per migliorare la sicurezza delle strutture.

Si tratta di una priorità strategica del governo regionale che ha stanziato ben 15 milioni di euro a valere sui fondi Po (Piano operativo) Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014/2020 da ripartire agli enti locali proprietari dei plessi scolastici, fissando tempi certi per l’accettazione del finanziamento e per le indagini necessarie alla classificazione sismica da concludersi entro la fine dell’anno scolastico in corso.

Il finanziamento regionale nei confronti di quasi tutti i Comuni della provincia aretusea e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ammonta complessivamente a ben 1,2 milioni di euro.

Le somme stanziate, per ogni singolo Comune, sono le seguenti: Augusta € 54.303,78; Avola € 85.477,09; Buscemi € 4.314,95; Canicattini Bagni € 2.000; Carlentini € 44.323,63; Cassaro € 2.000; Ferla € 6.076,15; Floridia € 39.568,38; Lentini € 40.595,75; Melilli € 37.689,76; Noto € 15.087,65; Pachino € 63.872,99; Palazzolo Acreide € 3.610,47; Portopalo di Capo Passero € 11.124,94; Priolo Gargallo € 32.435,50; Rosolini € 65.898,37; Siracusa € 220.003,70; Solarino € 18.492,64; Libero Consorzio Comunale di Siracusa € 507.000.

Gli enti beneficiari sono obbligati a comunicare l’accettazione del finanziamento entro un mese dalla notifica; poi avranno altri 20 giorni per comunicare l’elenco dei plessi selezionati per procedere all’ottenimento della certificazione. Le operazioni di indagine geognostica e strutturale degli edifici dovranno concludersi entro il prossimo 30 giugno.

Nell’elenco dei Comuni cui sono destinati i finanziamenti mancano quelli di Buccheri, Francofonte, e Sortino. Per questa ultima esclusione il coordinatore di “Sortino al centro”, Nello Bongiovanni, ha mosso delle critiche nei confronti dell’Amministrazione comunale di Sortino definendo il Comune ibleo come “cenerentola della provincia di Siracusa”.

Il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, ha replicato: “Il Comune di Sortino ha completato nei termini previsti dal Decreto del dirigente Generale dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione n.4056 del 13 settembre 2018, le Verifiche Sismiche degli edifici Scolastici comunali. L’importo complessivo finanziato è stato pari ad Euro 106.271,61 così suddiviso: 1) Scuola dell’Infanzia di Viale Mario Giardino – Euro 8.192,25; 2) Scuola dell’Infanzia di Via Pantalica – Euro 13.637,50; 3) Plesso Columba – Euro 34.822,60; 4) Plesso Specchi – Euro 49.620,26. Nelle scorse settimane è stato accreditato l’80% dell’importo rendicontato al netto dei ribassi d’asta, che sono serviti ad indire un nuovo Avviso al fine di permettere ai comuni che non erano riusciti a partecipare al primo Bando Regionale di effettuare le verifiche sismiche degli edifici scolastici”.

“Non posso che dare atto e ringraziare dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici comunali – ha concluso il primo cittadino – a cui si devono gli eccellenti risultati raggiunti finalizzati a rendere sicure ed efficienti tutte le strutture scolastiche della nostra città”.