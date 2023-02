Beyoncé, nel 2023 il tour mondiale Renaissance: date in tutta Europa (ma… niente Italia)

Non ci sono al momento date italiane, ma i fan di Beyoncé potranno partecipare a uno dei tanti concerti organizzati nel mondo nel 2023: ecco le prime informazioni sul World Renaissance Tour.

Nuovo tour mondiale per Beyoncé: il Renaissance World Tour 2023 toccherà diversi Paesi in Europa, America del Nord e Australia, ma l’Italia sembra non essere in lista.

Una foto che vede protagonista una “scintillante” Beyoncé in argento, pubblicata sul profilo Instagram dell’artista nelle scorse ore, annuncia l’incredibile e atteso evento mondiale.

Beyoncé, tour mondiale 2023: Italia esclusa

Le date (mese/giorno) annunciate del tour di Beyoncé sono:

EUROPA

Stoccolma, Friends Arena, 10 maggio;

Bruxelles, Baudoin Stadium, 14 maggio;

Cardiff, Principality Stadium, 17 maggio;

Edimburgo, Murrayfield, 20 maggio;

Sunderland, Stadium Of Light, 23 maggio;

Parigi, Stade De France, 26 maggio;

Londra, Tottenham Hotspur Stadium (3 date del tour di Beyoncé: 29 e 30 maggio, 2 giugno);

Lyon, Groupama Stadium, 6 giugno;

Marsiglia, Orange Vélodrome, 11 giugno;

Colonia, Rheinenergiestadion, 15 giugno;

Amsterdam, 2 date alla JC Arena, 17 e 18 giugno;

Amburgo, Volksparkstadion, 21 giugno;

Francoforte, Deutsche Bank Park, 24 giugno;

Varsavia, PGE Nardowy, 27 giugno.

NORD AMERICA

Il tour di Beyoncé, che inizierà in Europa (ma senza tappe in Italia), proseguirà nella parte settentrionale dell’America.

Toronto, due date al Rogers Centre, 8 e 9 luglio;

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 12 luglio;

Nashville, Nissam Stadium, 15 luglio;

Louisville, Cardinal Stadium, 17 luglio;

Minneapolis, Huntington Bank Stadium, 20 luglio;

Chicago, Soldier Field Stadium, 22 luglio;

Detroit, Fort Field, 26 luglio;

East Rutherford, Metlife Stadium, 29 luglio;

Boston, Gillette Stadium, 1 agosto;

Pittsburgh, Acrisure Stadium, 3 agosto;

Washington DC, Fedex Field, 5 agosto;

Charlotte, Bank of America Stadium, 9 agosto;

Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, 11 agosto;

Tampa, Raymond James Stadium, 16 agosto;

Miami, Hard Rock Stadium, 18 agosto;

St Louis, Dome At America’s Center, 21 agosto;

Glendale, State Farm Stadium, 24 agosto;

Las Vegas, Allegiant Stadium, 26 agosto;

San Francisco, Levi’s Stadium, 30 agosto;

Los Angeles, Sofi Stadium, 2 settembre;

Seattle, Lumen Field, 13 settembre;

Kansas City, Arrowhead Stadium, 18 settembre;

Dallas, AT&T Stadium, 21 settembre;

Houston, NRG Stadium, 23 settembre;

New Orleans, Caesers Superdome, 27 settembre.

Ancora non note le date del tour di Beyoncé in Australia.

Info biglietti concerti

La prevendita inizierà dal 7 febbraio. Sul sito ufficiale di Beyoncé saranno disponibili tutti gli aggiornamenti sul tour.

Foto da Instagram @beyonce