Criptati i messaggi privati, Twitter lavora per aumentare sicurezza

Rendere criptati i messaggi privati. Twitter sta lavorando su questa possibile funzione per far fronte al malcontento degli utenti che stanno iniziando ad esplorare altri social. La piattaforma di proprietà di Elon Musk potrebbe rendete le comunicazioni più sicure, cosi’ come già avviene in Signal e nella più famosa WhatsApp.

La scoperta è merito di una ricercatrice, Jane Manchun Wong che ha già individuato in passato nuove funzionalità nei prodotti tecnologici. Rovistando nel codice dell’app ha scoperto tracce della nuova modalità di sicurezza nei messaggi diretti di Twitter per dispositivi Android. La ricercatice ha postato la riflessione sulla piattaforma social e poco dopo il patron Elon Musk ha risposto con un emoticon con la faccina con l’occhiolino.