Resta con me: le anticipazioni della serie con Francesco Arca del 26 febbraio

Domenica 26 febbraio 2023 in prima serata su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata di “Resta con me”, fiction che sta già appassionando.

La serie è subentrata alla seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco dopo esser giunta al termine. È un progetto nuovo per la Rai che ha deciso di scommettere su una storia d’amore, di nuovi inizi e di riscatto.

Il debutto di “Resta con me” è andato molto bene. I telespettatori hanno apprezzato la narrazione, il cast di attori scelto e hanno la curiosità di sapere cosa accadrà nelle vite di Alessandro Scudieri e di sua moglie. Un’ennesima scommessa vinta per Rai Uno.

Nella prossima puntata in onda domenica 26 febbraio 2023, si continuerà a conoscere la vita del vicequestore di Polizia di Napoli tra lavoro e sfera privata.

Nella prima parte, Alessandro Scudieri riesce a trovare Salvatore Ciullo e Linda Fiore. Insieme a loro, si impegna ad indagare su un delitto. Si tratta di una ragazza trovata morta dopo una festa di addio al nubilato. Un’occasione perfetta per superare la diffidenza dei nuovi colleghi.

Nonostante sia preso dal caso di omicidio, il vicequestore Scudieri non rinuncia all’ossessione per la “banda della lancia termica”. È deciso a continuare. Segue così la pista di una donna svanita nel nulla dopo la sparatoria al ristorante.

Nella seconda parte, invece, Paola, moglie del vicequestore, è impegnata a cercare una soluzione per Diego insieme all’assistente sociale Valerio. Il bambino, però, comprende che il suo destino sarà essere mandato in una casa famiglia e scappa. Per Paola e Alessandro sono ore di tensione, paura e tormento non sapendo dove possa essere andato Diego. Non si danno per vinti e si mettono sulle sue tracce. Vogliono che il bambino ritorni a casa con loro. Dopo la lite, i due si ritrovano insieme in un obiettivo comune e le incomprensioni, le bugie e l’incapacità di chiedersi scusa cedono il posto ad una tregua. Almeno momentanea.

È possibile vedere Resta con me sia in diretta su Rai Uno ma anche in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutte le puntate e gli extra della serie.

Sandy Sciuto