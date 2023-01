Riaperta SS 187 dopo lavori su cartello pericoloso a Valderice

Sulla strada statale 187 “di Castellammare del Golfo” il traffico, dopo essere stato provvisoriamente bloccato per consentire la messa in sicurezza di un cartello pericolante all’altezza del km 6,100, a Valderice, in provincia di Trapani, ad opera delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine che hanno gestito il traffico, la strada è stata riaperta e il traffico è nuovamente regolare. (ITALPRESS).