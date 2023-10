La chiamano al telefono ma non risponde, 60enne trovata morta in casa nell’Agrigentino

La segnalazione al 112 e la tragica scoperta a Ribera, in provincia di Agrigento.

Terribile tragedia a Ribera, in provincia di Agrigento, dove una donna è stata trovata morta in casa nelle scorse ore.

L’episodio si è verificato questa mattina e pare che si tratti di una morte naturale.

Donna trovata morta in casa a Ribera, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, a dare l’allarme sarebbero stati i familiari della donna – 60 anni -, che non riuscivano a rintracciare la vittima al telefono. In seguito alla chiamata al 112, nell’abitazione della signora – che viveva da sola – si sono precipitati i vigili del fuoco, che purtroppo hanno trovato il corpo della donna privo di vita.

In base alle prime informazioni, a stroncare la 60enne sarebbe stato un malore fatale. Non ci sarebbero infatti segni di violenza o di scasso che facciano pensare a ipotesi differenti. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Ribera.

Immagine di repertorio