VIDEO | Gli spari e l’attentato a Trump: ricostruzione in 3D

Ecco la traiettoria dei colpi che hanno quasi ucciso il candidato alla presidenza degli USA.

Sono passate poche ore dalla notizia dell’attentato alla vita di Donald Trump e già circola online una ricostruzione video in 3d.

A diffondere le immagini che ricostruiscono i momenti dell’attacco – in una ricostruzione basata sui dati OSINT (open source intelligence) disponibili – è il giornalista Luke Wines.

Video ricostruzione in 3D dell’attentato a Trump

La ricostruzione mostra la traiettoria dei colpi, che avrebbero raggiunto l’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato alla presidenza per i repubblicani all’orecchio destro, sparati presumibilmente dal 20enne Thomas Matthew Crooks. Pare che il giovane si trovasse appostato sul tetto di un piccolo edificio a circa 400 metri a nord del palco sul quale si trovava il repubblicano e che abbia sparato con un AR-15.

Sono due i video attualmente disponibili sul profilo X del giornalista, il primo dei quali mostra l’esatto percorso dei colpi.

L’accaduto

Sull’attentato al candidato presidente Trump sono in corso le dovute indagini. I fatti sono accaduti a Butler (Pittsburgh) nel corso di un comizio elettorale. Due le vittime: uno spettatore e l’attentatore, ucciso prima che potesse darsi alla fuga. Ferito ma non in pericolo di vita, invece, il tycoon statunitense. Gli agenti statunitensi hanno avviato le indagini e le perquisizioni dell’abitazione del 20enne accusato della tragedia. Nessuna idea del movente.

Unanime la condanna della politica statunitense e internazionale per un gesto di odio ancora tutto da chiarire.

Fonte video e foto: X – Luke Wines