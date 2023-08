“Ridare decoro e pulizia ad Acireale”

Intervista a Michele Greco, neo presidente del Consiglio comunale: “Creare le condizioni di sviluppo per riportare a casa i troppi giovani costretti a vivere fuori”

ACIREALE – “Sono molto felice e onorato di assumere la Presidenza del Civico Consesso della mia Città, Acireale. Essere scelto dai propri colleghi è un attestato di stima e una responsabilità che accolgo con ‘scrupolo e coscienza’, per citare il giuramento che noi consiglieri abbiamo prestato”. Sono queste le prime parole che il neoeletto presidente, Michele Greco, ha affidato al QdS. “Quello che mi accingo a percorrere è un cammino complesso, ma posso garantire un impegno costante ed appassionato nell’interesse esclusivo della nostra comunità cittadina”.

Il classe 1989 è il profilo civico sul quale ha puntato, per la poltrona più alta del Senato cittadino, la maggioranza che sostiene Roberto Barbagallo. Il nostro giornale lo ha intervistato per saperne di più in merito al percorso che intraprenderà l’Istituzione comunale.

“Già dal discorso di insediamento ho tenuto a precisare come la mia azione come Presidente sarà votata a dare centralità al Consiglio Comunale, cuore della democrazia cittadina ed espressione alta e autentica della volontà popolare. In questo senso mi aspetto indistintamente, da parte di tutti i Consiglieri un sincero spirito di collaborazione nell’interesse primario della Città”, ha affermato Greco.

“L’impegno che ho preso verso ogni gruppo e ogni consigliere è di operare nel rispetto di tutti ed in modo da garantire pari dignità ad ogni rappresentante della Città, sia esso di maggioranza o di opposizione, nell’auspicio che ogni consigliere possa riconoscersi pienamente nell’operato di questa presidenza”.

“C’è tanto da fare, ci siamo proposti alla Città con l’ambizione di renderla migliore, più bella, più attrattiva e più vivibile. Per fare questo sarà necessario un impegno lungo e concreto, ma ogni grande viaggio parte da un primo passo”, ha proseguito il presidente, riferendosi alle priorità per Acireale. “In quest’ottica penso che sia prioritario ridare decoro e pulizia al nostro territorio, specialmente alle frazioni e ai quartieri, troppo spesso trascurati in passato”.

Insieme alle speranze e alle promesse, il neoeletto ci annuncia che “è già partito un piano straordinario che va in questa direzione, ma il nostro impegno dovrà essere votato a far sì che ciò che oggi avviene in via straordinaria diventi davvero ordinaria amministrazione”. “La nostra Città viene da anni complessi – continua Greco -, molto è stato perso in termini di sviluppo economico e vivibilità, ma soprattutto abbiamo perso molti giovani capaci ed appassionati, il cui contributo ideale ed il cui dinamismo può davvero cambiare il volto di questa Città”.

“È un lavoro complesso, un progetto sicuramente a lungo termine, ma sono convinto che il principale obiettivo che l’Amministrazione dovrà porsi, ma vorrei dire la comunità cittadina dovrà porsi, è quello di creare condizioni di sviluppo e crescita per riportare a casa i troppi giovani che attualmente sono costretti a vivere fuori. È un grande sogno, spero possa diventare una bella realtà”, ha concluso il neoeletto presidente.

Amedeo Barbagallo