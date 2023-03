Rifiuti, AnciSicilia incontra presidenti Srr, Amenta: “Necessario confronto con ministero”

"Stiamo lavorando affinché nelle prossime settimane si possa tenere un primo confronto", ha detto il presidente

La Commissione dell’Anci Sicilia ha incontrato i presidenti delle Srr per discutere della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, condividendo la necessità “di avviare un percorso comune per un confronto con le istituzioni regionali e nazionali”.

“Con l’incontro di ieri – ha detto il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta– abbiamo avviato un inedito percorso finalizzato al confronto con il governo regionale e con il governo nazionale partendo dalla comune consapevolezza che la condizione degli enti locali dell’Isola non sia da tempo sostenibile sul piano della salute, dell’ambiente e delle risorse finanziarie. Dobbiamo essere nelle condizioni di utilizzare tempestivamente e con tutti gli strumenti possibili le tante esperienze e conoscenze maturate in altri territori a vantaggio delle nostre comunità”.

“Con i presidenti delle Srr – prosegue- abbiamo condiviso la volontà di portare avanti un percorso unitario nel confronto con la Regione Siciliana ed evitare che gli immensi e certificati sforzi che i Comuni siciliani hanno sostenuto in questi anni per innalzare significativamente i livelli di raccolta differenziata siano vanificati dall’ingiustificabile aumento della Tari e dall’impossibilità di rispettare in maniera coerente le prescrizioni dettate da Arera. Abbiamo chiesto l’intervento di Anci nazionale in termini di conoscenze ed esperienze maturate nelle altre regioni e al fine di un diretto coinvolgimento del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Stiamo lavorando affinché nelle prossime settimane si possa tenere un primo confronto per valutare alcune opzioni che possano mettere il sistema in sicurezza ed evitare di rinviare l’emergenza di settimana in settimana valutando anche eventuali interventi normativi di carattere straordinario”.