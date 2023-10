Rigassificatore a Porto Empedocle, il rilancio dell’Enel: “Opera indispensabile”

L'Enel, per bocca del direttore Italia, Nicola Lanzetta, rilancia e schiaccia nuovamente il piede sull'acceleratore.

Rigassificatore a Porto Empedocle?

L’Enel, per bocca del direttore Italia, Nicola Lanzetta, rilancia e schiaccia nuovamente il piede sull’acceleratore.

“I recenti accadimenti geopolitici dimostrano la strategicità dei rigassificatori e quello di Porto Empedocle non può che essere un’opera strategica e indispensabile, per fronteggiare eventuali nuove crisi energetiche a livello internazionale” le parole di Lanzetta a margine dell’evento di Rcs Academy Transition to Net Zero – Innovare l’Energia.

Enel: “Rigassificatore di Porto Empedocle infrastruttura strategica per l’Italia”

Lanzetta ha colto l’occasione per rimarcare la necessità che ‘«il rigassificatore di Porto Empedocle venga dichiarato un’infrastruttura strategica per il Paese per diversificare le fonti di approvvigionamento. Lo riteniamo indispensabile».