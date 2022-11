La procura di Pescara, per la tragedia di Rigopiano, ha chiesto la condanna a 12 anni per l’ex prefetto Francesco Provolo e a 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta

La pubblica accusa, inoltre, ha chiesto dai 12 ai 3 anni per tutti i 30 imputati del processo, accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall’omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose, falso e abusi edilizi.

Una slavina travolse l’albergo di Rigopiano il 18 gennaio 2017, causando 29 morti.