Rimane incastrato tra gli ingranaggi del trattore, muore 14enne: alla guida c’era il padre

Incredibile tragedia in provincia di Varese. Per cause ancora da chiarire un 14enne ha perso la vita in modo atroce: incastrato e poi stritolato dagli ingranaggi del trattore. Il ragazzo è stato travolto e ucciso dal veicolo agricolo guidato dal padre: sembra che sia rimasto agganciato al verricello di un argano.

L’incidente

Il tragico incidente è avvenuto a Caronno Varesino. Il giovane deceduto si trovava in un campo con il padre per tagliare alcuni alberi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 14enne non c’era nulla da fare. Indagano i carabinieri.