Grave incidente sulla SP10, scontro tra tre mezzi: 4 feriti

Violento impatto sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi: intervengono 118, polizia e vigili del fuoco.

Ancora un terribile incidente in Sicilia: nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, si è verificato un violento scontro sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi (Strada Provinciale 10).

Il bilancio è di quattro feriti.

Incidente sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi, 4 feriti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17.30 – al chilometro 14+200 della SP10 – si sarebbero scontrati tre mezzi: due auto e un furgone. Tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite, ma al momento non si hanno maggiori informazioni sulle loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia di Stato e della polizia municipale di Ragusa per i rilievi del caso e la gestione della viabilità e i sanitari del 118 con due ambulanze per soccorrere i feriti. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.

Immagine di repertorio