Donna trovata morta in auto, shock al Lungomare: si indaga per omicidio nel Catanese

Scoperta orribile al Lungomare di Riposto (Catania): donna morta in auto, probabilmente uccisa. Si pensa a un omicidio: ecco i primi dettagli sul caso.

Nuova tragedia in Sicilia. Una donna è stata trovata morta in auto a Riposto, in provincia di Catania, di fronte al porto turistico della città: si indaga per omicidio.

Ecco i primi dettagli sull’accaduto.

Donna morta in auto, si indaga per omicidio a Riposto

Sono ancora molto poche le informazioni sul caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata trovata priva di vita all’interno della propria auto – una Suzuki Ignis – sul lungomare di Riposto. La vittima è una donna di 45 anni circa, le cui generalità al momento non sono state divulgate dalle autorità competenti.

In base alle prime indiscrezioni emerse dopo l’intervento dei carabinieri sul posto, la donna sarebbe stata uccisa a colpi d‘arma da fuoco. L’omicidio sarebbe avvenuto in una delle zone più frequentate di Riposto (nonostante il maltempo delle scorse ore abbia allontanato almeno i turisti dall’area), proprio vicino al porto turistico e alla sede locale della Guardia Costiera. Sono già state avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La strada interessata è stata chiusa e transennata per permettere lo svolgimento dei rilievi di rito. Sul posto il personale della Scientifica, il magistrato di turno, il personale del 118 e i carabinieri.

Immagine di repertorio