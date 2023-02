Dal vento incessante agli allagamenti, Sicilia “devastata” dal maltempo – FOTO

Danni e disagi in tutta l'Isola: le immagini di una Sicilia "devastata" da pioggia, vento e neve e gli aggiornamenti sull'evoluzione del maltempo.

La Sicilia in questo freddo 10 febbraio 2023 è nella morsa del gelo e del maltempo, con disagi che si fanno sentire un po’ in tutta l’isola e soprattutto nel settore centro-orientale. Cartelloni pubblicitari in mezzo alla strada, alberi abbattuti, blackout improvvisi e tempeste di neve: scene quasi “apocalittiche” – si potrebbe dire con un’iperbole – per una Sicilia abituata a temperature miti e al sole anche nel periodo invernale.

Si ricorda che, per l’intera giornata di venerdì, è in vigore un’allerta meteo arancione per le province di Catania e Messina e rossa per la Sicilia meridionale. Oltre che dai temporali e dalle piogge intense, il pericolo principale è costituito dalle possibili nevicate – anche a bassa quota – e dai forti venti che da diverse ore non danno tregua all’isola.

Maltempo in Sicilia, 10 febbraio 2023: disagi in tutta l’isola

Il maltempo ha messo letteralmente “in ginocchio” l’isola e mandato in tilt la viabilità. In particolare, la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata provvisoriamente chiusa nel tratto di Gela dopo lo straripamento del torrente Ficuzza. Traffico bloccato e strada chiusa provvisoriamente anche lungo la Statale 194 “Ragusana” a Carlentini per straripamento del fiume San Leonardo.

Tra venti forti, blackout, alberi e cartelli pubblicitari abbattuti, i vigili del fuoco hanno eseguito più di 450 interventi nel giro di 24 ore con maggiori criticità a Catania, Siracusa e Ragusa. Nel Catanese, in particolare, una tempesta di neve ha messo in difficoltà i residenti dell’hinterland etneo, con disagi legati alla corrente elettrica e alla viabilità. Due grossi alberi abbattuti, ma per fortuna senza gravi conseguenza, invece, a Licodia Eubea (CT) e a Palermo.

Il maltempo del 10 febbraio non ha risparmiato neanche i luoghi di cultura in Sicilia, purtroppo. Le forti mareggiate e le incessanti raffiche di vento, infatti, hanno provocato il crollo dell’antica Fornace Penna di Sampieri, la “mannara” divenuta celebre grazie alla fiction “Il Commissario Montalbano”.

Dopo il blackout di ieri, a Siracusa si registra anche un forte nubifragio con allagamenti soprattutto nelle zone di Spinagallo e Mottava. Il maltempo ha danneggiato perfino un agriturismo e il muro di Villa Reimann e c’è preoccupazione per lo straripamento del fiume Anapo. Il sindaco del capoluogo aretuseo, così come tutte le autorità siciliane, hanno invitato i cittadini alla prudenza e alla limitazione degli postamenti.

La Sicilia “imbiancata”

Non solo pioggia ma anche bufere di neve a caratterizzare l’ondata di maltempo in Sicilia del 9 e del 10 febbraio 2023. Particolarmente interessate dalle nevicate, con i relativi disagi per la popolazione, sono la zona dell’Etna e la provincia di Enna. Non sono mancate “sorprese” con la neve, però, in provincia di Messina (a Floresta e Santa Domenica Vittoria in particolare) e nell’Agrigentino.

Maltempo, aggiornamenti e situazione negli aeroporti

Il maltempo di queste ore, come già specificato, sta interessando soprattutto il settore orientale e meridionale dell’isola. Nelle prossime ore, l’allerta si sposterà verso sud. Poi, nei prossimi giorni, piogge e venti dovrebbero gradualmente allontanarsi dall’isola.

Per quanto riguarda la situazione negli aeroporti, a Catania si registrano ritardi sia per le partenze (da Lampedusa, Milano, Budapest, Rina, Pisa, Zurigo) sia per gli arrivi (Lampedusa, Milano – Malpensa e Linate. C’è un wizzair da Tel Aviv in anticipo). Chiuso, invece, l’aeroporto di Comiso. Non si registrano particolari difficoltà legate al maltempo, almeno secondo le informazioni riportate dai siti ufficiali degli scali, negli aeroporti della Sicilia occidentale.