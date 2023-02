Maltempo, il vento distrugge ciminiera della “mannara” del Commissario Montalbano

Ancora danni in Sicilia a causa del maltempo. Le raffiche di vento hanno abbattuto la ciminiera della celebre "mannara" di Sampieri.

Il maltempo continua a causare disagi e problemi in Sicilia. Il mare impetuoso e le forti raffiche di vento che stanno spazzando l’isola in queste ore hanno fatto crollare nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio parte della ciminiera di Fornace Penna di Sampieri, in provincia di Ragusa.

Le intemperie hanno fatto cadere al suolo anche parte della struttura laterale. Già nei mesi scorsi la struttura, la “mannara” divenuta celebre per essere apparsa in alcune puntate della serie televisiva del Commissario Montalbano, aveva subito alcuni danni.

La Fornace Penna era stata dichiarata di pubblica utilità per volontà dell’ex assessori ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Alberto Samonà. Al tempo si era parlato di destinare alcuni fondi per provvedere al recupero del monumento di archeologia industriale.

Fonte foto: Facebook