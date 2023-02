Il maltempo frena anche i treni in Sicilia: ecco le linee interessate

Ecco le corse dei treni temporaneamente sospese e le linee interessate dal nuovo provvedimento per il maltempo.

Continuano i disagi per il maltempo in Sicilia e l’Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha indicato la sospensione di alcuni treni nella zona orientale dell’isola.

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sospensione treni in Sicilia per maltempo, i dettagli

Ecco la nota di Rfi, con ultimo aggiornamento alle ore 15.30 del 10 febbraio 2023. “La circolazione ferroviaria sulla linee Siracusa – Modica – Gela – Caltanissetta e Caltagirone – Catania è sospesa, in via precauzionale, a seguito dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per avverse condizioni meteo. Per garantire la mobilità potranno essere attivati servizi sostitutivi con autobus in relazione alla percorribilità in sicurezza delle strade”.

“La ripresa del servizio commerciale è prevista per lunedì 13 febbraio“.

Problemi con i voli

Per il maltempo si sono trovati in situazioni di difficoltà anche gli aeroporti della Sicilia orientale e meridionale. In particolare, l’aeroporto di Comiso è temporaneamente chiuso, mentre allo scalo Fontanarossa di Catania si sono registrati alcuni ritardi nei ritardi e nelle partenze e si comunicano – ora dopo ora – possibili disagi e novità sul fronte dei voli.

Si ricorda che al momento, e per tutta la giornata di venerdì 10 febbraio, è in vigore – per la Sicilia orientale e meridionale – un’allerta arancione e rossa (quella più grave, nello specifico, interessa l’area sud dell’isola).

Immagine di repertorio