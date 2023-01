Riposto, la Guardia Costiera sequestra tonno sotto misura e pesce non tracciato

La Guardia Costiera di Riposto ha sequestrato 37 esemplari di tonno rosso sotto misura nonchè 165 kg di pesce fresco privo di documentazione

La Guardia Costiera di Riposto, in occasione di un’operazione notturna finalizzata, in particolare, al contrasto della pesca illecita e della commercializzazione di prodotti non provvisti di idonea tracciabilità e i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto hanno rinvenuto, a bordo di un furgone isotermico, presso i punti di sbarco del Porto Commerciale di Riposto, 37 esemplari di tonno rosso al di sotto della taglia minima consentita dalla legge, per un peso complessivo di circa 120 Kg.

Per il trasportatore quasi 15 mila euro di multa

Si tratta di dimensioni limite stabilite affinché gli esemplari di questa pregiata specie (thunnus thynnus) possano riprodursi prima del periodo di pesca, finalizzate quindi a garantire la conservazione delle specie stessa. Nel corso del controllo è stato altresì riscontrato che un ingente quantitativo di prodotto ittico di varia specie risultava privo di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza. Il trasportatore, all’atto del controllo, oltre alla violazione relativa alla detenzione ed al trasporto del tonno rosso sotto misura, non è stato in grado di produrre la documentazione commerciale contenente le previste informazioni in materia di tracciabilità, obbligatoria in ogni fase, dalla cattura alla vendita al dettaglio, di ulteriore prodotto ittico allo stato fresco, per un peso complessivo di circa 165 Kg per cui sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 14.833 euro.

Pesce donato a enti caritatevoli

Il prodotto ittico, nella quantità totale di circa 285 kg, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e, dopo esser stato ritenuto idoneo al consumo umano da parte dei medici veterinari dell’ASP di Giarre, è stato donato ad enti caritatevoli del territorio.