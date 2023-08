Riqualificazione dell’area della scuola Guarnaccia

Il Comune di Pietraperzia ha decretato il vincitore del concorso di progettazione dedicato. Adesso si lavorerà per provvedere alla realizzazione dell’intervento, che prevede un investimento complessivo pari a oltre due milioni di euro

PIETRAPERZIA (EN) – Importanti novità per quanto riguarda la riqualificazione dell’area antistante la scuola media Vincenzo Guarnaccia, dopo che la Commissione giudicatrice composta da importanti professionisti quali architetti e ingegneri, ha scelto la proposta vincitrice cui assegnare il primo premio pari a euro 10.923,63 del concorso di progettazione dedicato. Inoltre, ai rimanenti quattro classificati, andranno a ciascuno, 1.750,00 euro, tutti assegnati con apposito Dpcm.

Il concorso per la riqualificazione dell’area antistante la scuola media di Pietraperzia era stati indetto circa un anno fa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvuccio Messina per intercettare i finanziamenti provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dopo importanti riflessioni e minuziosi studi, la Commissione ha assegnato il primo premio al progetto all’architetto Angelo Vitello, che procederà alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera. La proclamazione del progetto vincitore è avvenuta alla fine dello scorso mese di luglio nella sala consiliare del Comune e il progetto è rimasto esposto per cinque giorni consecutivi in modo da essere visionato da tutti i cittadini interessati. Il costo complessivo stimato per la realizzazione del progetto ammonta a circa 2.031.791,65 euro.

L’obiettivo è quello di rendere lo spazio antistante la scuola media Guarnaccia un’alternativa verde e di pregio ai vicini percorsi del centro storico, creando punti di interesse e ben curati dove prima vi erano aree desolate ed inutilizzabili per la comunità di Pietraperzia ma soprattutto per i giovani cittadini.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato il sindaco Salvuccio Messina – per la chiusura di questo grandioso progetto per la nostra comunità e per i nostri ragazzi. L’Amministrazione comunale intende perseguire l’obiettivo di sfruttare le potenzialità dei luoghi connotandoli come vero fiore all’occhiello della città”.

“Sono fiducioso – ha concluso il primo cittadino – che attraverso il Piano nazionale ripresa e resilienza Pietraperzia sarà uno dei paesi della Sicilia a riqualificare un pezzo della città, donando ai cittadini nuove aree più funzionali e più belle”.

Fabrizio Giuffrida