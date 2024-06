Aggressione e violenta rissa durante il comizio elettorale, ferito candidato a Campobello di Licata

In corso le indagini per chiarire la dinamica dello scontro durante il comizio di un candidato sindaco.

Momenti di panico e violenza durante un comizio elettorale del candidato a sindaco Vito Terrana a Campobello di Licata (AG), conclusosi con una rissa in piazza XX settembre.

Un aspirante consigliere comunale – Angelo La Greca -, candidato nella lista che supporta Antonio Pitruzzella in vista delle amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, è rimasto ferito.

Rissa durante il comizio elettorale a Campobello di Licata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite – poi degenerata in aggressione – sarebbe scoppiata non per contrasti di natura politica o amministrativa ma per l’organizzazione del comizio stesso. La Greca, intervenuto per sedare la lite tra un altro candidato al Consiglio comunale e un addetto al servizio audio / video del comizio, sarebbe stato aggredito a calci e pugni e avrebbe riportato delle ferite. In più, anche la moglie sarebbe rimasta ferita al ginocchio.

Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della polizia municipale e poi i carabinieri, che stanno raccogliendo in queste ore tutte le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare le responsabilità.

Le reazioni

In seguito alla rissa avvenuta durante il comizio elettorale di Campobello di Licata, il candidato sindaco Antonio Pitruzzella ha commentato l’accaduto sui social. “Ieri sera, alla fine del comizio del candidato sindaco di Nuova Democrazia Cristiana, Vito Terrana, il nostro candidato al consiglio comunale Angelo La Greca, mentre tentava di sedare una lite, è stato aggredito violentemente alle spalle, buttato a terra e colpito con calci e pugni. Anche la moglie del nostro candidato ha subìto un trauma al ginocchio. Ad Angelo e Rachele va la solidarietà di tutte le forze politiche che appoggiano la lista Antonio Pitruzzella Sindaco”.

“Con vigore condanniamo questo vile atto e chiediamo che le autorità facciano al più presto chiarezza sull’accaduto”.

Non tarda ad arrivare la risposta e il commento alla violenta rissa da parte del candidato Vito Terrana, che scrive su Facebook: “Condanno la violenza senza esitazione alcuna, in ogni sua forma. Sono vicino a tutti i soggetti coinvolti”. In basso la diretta pubblicata per spiegare i fatti.

