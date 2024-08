Notte di violenza a Mondello, rissa al locale: due giovani feriti

Ancora violenza nei luoghi della movida, gruppi di giovani fuggono in moto all'arrivo delle forze dell'ordine.

Ancora una rissa nei luoghi della movida di Palermo, esattamente all’Arena Sirenetta di Mondello: due i feriti.

L’evento è avvenuto nella notte.

Rissa a Mondello, due feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni ragazzi si sarebbero scontrati per ben due volte. Prima all’interno del locale intorno all’1 di notte e poi all’esterno circa mezz’ora dopo.

Il primo episodio è avvenuto all’interno del locale e sarebbe stato ripreso con i cellulari. I buttafuori sarebbero intervenuti per sedare la lista e scortare i giovani coinvolti fuori dal locale. Poco dopo, i ragazzi si sarebbero picchiati nuovamente fuori dall’edificio per poi fuggire in modo all’arrivo delle forze dell’ordine.

I feriti

Due giovani sarebbero rimasti feriti a causa della rissa (anche se pare che almeno uno non sia coinvolto nella vicenda di violenza e si trovasse solo in quel luogo). Uno è finito in ospedale con delle ferite e dovrà tenere il gesso per 70 giorni.

L’episodio di pochi giorni fa

La rissa di Mondello è solo l’ennesimo caso di violenza nei luoghi della movida di Palermo. Negli scorsi giorni la città è rimasta sconvolta dal pestaggio di un giovane fra piazza Olivella e via Monteleone, le cui motivazioni rimangono ancora da chiarire. Sul caso indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio