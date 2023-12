La “manovra della discordia”, scoppia rissa in strada nel Catanese: 4 feriti

Dalle parole alle mani il passo è stato breve in corso Savoia ad Acireale: interviene la polizia.

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale (CT) sono intervenuti in corso Savoia, per la segnalazione per una rissa in atto per “banali” motivi di circolazione stradale.

Le 4 persone coinvolte sono rimaste ferite. Ecco il bilancio dell’intervento della polizia.

Rissa in strada ad Acireale, l’intervento

I poliziotti hanno identificato quattro persone, ferite dopo essersi scambiati vari colpi durante un litigio nato per motivi legati a una manovra in uscita dal parcheggio, dalla quale ne sarebbe derivata una collisione con altra vettura lì parcheggiata.

In realtà, le auto in questione si sarebbero toccate senza danni di rilievo, tuttavia, la situazione è degenerata quando uno dei quattro si sarebbe posto con fare irridente verso il proprietario dell’altro veicolo, minimizzandone il danno. Dalle parole alle mani il passo è stato breve e dal diverbio è nata una vera e propria rissa.

Dopo il primo contatto fisico fra i due, sarebbero intervenuti il figlio di uno e la moglie dell’altro i quali, unendosi ai contendenti, hanno partecipato attivamente alla baraonda. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, che aveva ironizzato sul danno arrecato: avrebbe riportato la frattura della caviglia.

Come stanno i feriti

I quattro protagonisti della vicenda di violenza hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Acireale. Gli agenti del Commissariato li hanno sentiti e denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di rissa aggravata.

Tre dei soggetti coinvolti sono stati dimessi dall’ospedale, con diagnosi di escoriazioni e traumi, mentre, il giovane che ha riportato la frattura del piede vi è rimasto ricoverato.