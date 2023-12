Ritrovata morta tra i rifiuti ragazza 24enne sparita dopo serata con i colleghi

La polizia tenta di fare luce sulle cause che hanno portato alla tragica fine della giovane

Hanno trovato il suo cadavere in un compattatore di rifiuti. E’ questa la tragica fine toccata ad una ragazza di appena 24 anni dopo che aveva trascorso in allegria una serata in compagnia dei colleghi. La giovane si era presentata in un ristorante intorno alle 23.30 per un party di lavoro. Poi ha lasciato la festa e si sono perse le sue tracce. Il dramma capita a New York, dove la polizia sta indagando per tentare di dare un senso alla morte di Jaclyn Elmquist, 24 anni, il cui corpo come detto è stato ritrovato in un compattore di rifiuti in un edificio di lusso a Manhattan.

L’agghiacciante segnalazione

Post della ragazza, che risultava scomparsa, si erano diffusi sui social media venerdì mattina, ed erano stati condivisi da familiari e amici. Indicavano che Jaclyn Elmquist era stata vista per l’ultima volta in un ristorante verso le 11:30 di giovedì sera per una festa di lavoro con i colleghi. Tutto a circa 10 isolati di distanza da dove è stato poi ritrovato il corpo. Il suo cadavere si trovava a 10 isolati dall’attività commerciale in cui si era divertita nel corso della sera, parliamo di giovedì 30 novembre. Poi la svolta c’è stata venerdì primo dicembre con l’intervento degli inquirenti, in seguito ad un’agghiacciante segnalazione. Del caso, che ha scioccato l’opinione pubblica americana ne stanno parlando tutti i media statunitensi.