Consorzi di Bonifica, “verbale negativo” dopo la riunione sull’inquadramento del personale

I lavoratori sarebbero stati convocati per la visita medica di controllo "senza tenere conto del giusto inquadramento contrattuale".

Un verbale negativo quello seguito alla riunione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania sull’inquadramento contrattuale del personale operaio a tempo determinato per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale.

Presenti per discutere del tema il segretario regionale generale del Sifus Ernesto Abate, il segretario regionale Francesco Giuffrida e i lavoratori del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale Francesco Fazzino e Salvatore Sipala.

Il punto sull’inquadramento del personale dei Consorzi di Bonifica siciliani

Tema dell’incontro è stata la posizione contrattuale dei lavoratori. In merito alla riqualificazione del personale inquadrato in prima e seconda fascia da collocare in terza fascia funzionale, il Sifus conferma che “ad oggi non si è dato seguito all’impegno assunto da parte del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale”, tanto che i lavoratori sarebbero stati convocati per la visita medica di controllo “senza tenere conto del giusto inquadramento contrattuale”.

Il Sifus non nega la possibilità di ricorrere alle vie legali in caso di mancata risoluzione del problema “dell’adeguamento alla terza fascia funzionale”. La riunione del 18 marzo, però, si è conclusa con un nulla di fatto: l’assenza dei rappresentanti del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, infatti, non avrebbe permesso di discutere l’argomento con tutte le parti coinvolte.

L’assenza del commissario

Negli scorsi giorni, sempre il Sifus aveva evidenziato come il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sia senza commissario straordinario dal 5 marzo. “Pur essendosi dimesso lo scorso 26 febbraio, il Commissario – in attesa di nuova nomina commissariale in sua sostituzione – è obbligato a garantire il servizio dei Consorzi di Bonifica per il quale è stato nominato”, si legge nel verbale della riunione del sindacato.

Nei prossimi giorni, il Sifus ha annunciato la partecipazione ad alcune manifestazioni a tutela dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica. Un’azione di protesta contro l’assenza di “progettualità, programmazione, previsione e manutenzione” nella gestione del settore e dei suoi lavoratori. Nelle scorse ore nella sede della segreteria generale del Sifus in via Santa Maddalena a Catania si è svolta la conferenza stampa a sostegno del Ddl 664 sulla stabilizzazione dei forestali e per discutere sciopero regionale che si terrà in Palermo il prossimo mercoledì 3 aprile 2024 dalle ore 10.30.