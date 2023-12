Roccapalumba, svastica e simboli esoterici sul murale di Falcone e Borsellino

Scoperta amara a Roccapalumba. Il murale dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di piazza La Marmora è stato imbrattato.

Scoperta amara a Roccapalumba, nel Palermitano. Il murale dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di piazza La Marmora è stato imbrattato. Il ritratto, realizzato dall’associazione Ohana in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio, è stato deturpato con il dipinto di una svastica, simboli esoterici e un punto nero sulla fronte come se fosse un foro di un proiettile. “Non importa quante volte lo imbratterete, ci troverete sempre dalla stessa parte” tuonano i volontari.

“Chiaro attacco alla cultura della legalità”

La presidente dell’associazione Claudia Maniscalchi condanna il terribile gesto. “Siamo dell’avviso che bisogna ancora impegnarci in quanto società civile a lottare e a lavorare. Per fare in modo che il seme della legalità possa germogliare e prolificare con il contributo di tutta la società onesta. Credo che di fronte a certe nefandezze non bisogna girarsi dall’altra parte, restare indifferenti o sminuire tali gravi comportamenti. È auspicabile che l’intera comunità prenda coscienza e consapevolezza di questo grave gesto biasimevole. Quanto accaduto è un chiaro attacco alla cultura della legalità che l’associazione Ohana ha iniziato a promuovere come obiettivo primario subito dopo la sua costituzione. Ribadiamo con forza e convinzione che la società civile di Roccapalumba non può tollerare quest’oltraggio che, ci auguriamo, resti un episodio isolato”.

Fonte foto: pagina Facebook Associazione OHANA