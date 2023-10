La stilettata del patron di Rocco Forte Hotels alla Sicilia: “Non ci sono strutture adeguate ad accogliere turisti dall’estero”

Rocco Forte, proprietario del noto gruppo di hotel di lusso, ha criticato aspramente la Sicilia per le infrastrutture scadenti

Rocco Forte, proprietario del gruppo Rocco Forte Hotels, oggi ha sottolineato il problema delle infrastrutture aeroportuali italiane per lo sviluppo del turismo internazionale, in particolare in Sicilia dove Rocco Forte ha due prestigiose strutture di lusso, a Sciacca (Ag) e a Palermo.

“Non ci sono strutture adeguate ad accogliere turisti dall’estero né a Catania né a Palermo” ha rimarcato durante una conferenza stampa a Roma in occasione dell’ingresso del suo gruppo in Federalberghi.

Rocco Forte punta il dito contro gli aeroporti siciliani

“In Sicilia oltre alle mie ci sono anche altre strutture alberghiere di alto livello, come a Taormina” ha aggiunto, sottolineando che nell’isola “in Sicilia ci sono tanti posti dove si potrebbero aprire nuove strutture”

“Ma una cosa importante è la capacità degli aeroporti per i voli dall’estero” ha ribadito facendo riferimento ai turisti statunitensi che sono disposti più di quelli europei a spendere una cifra maggiore per una vacanza ma – ha concluso – “i servizi devono essere adeguati”.