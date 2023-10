Infrastrutture, sanità e autonomia differenziata, Elly Schlein ad Agrigento: “Il Sud ha già pagato troppo”

Elly Schlein, leader del Pd, giunta ad Agrigento per la chiusura della Festa dell'Unità, che si è aperta a Lampedusa il 27 settembre

“Sono venuta a Palermo e ho visto la Palermo-Agrigento, la situazione delle infrastrutture non è adeguata ai bisogni delle persone”. Così la leader del Partito Democratico Elly Schlein, giunta ad Agrigento per la chiusura della Festa dell’Unità, che si è aperta a Lampedusa il 27 settembre, per poi spostarsi nella cornice della villa Bonfiglio ad Agrigento il 28, 29 e 30 settembre.

In queste quattro giornate, dirigenti, amministratori, leader regionali e nazionali del Partito Democratico si sono alternati, in un serrato confronto sulle più impellenti emergenze regionali e nazionali, ma anche di visioni per il rilancio ed il riscatto della nostra terra.

Elly Schlein ad Agrigento

“Siamo qui per ribadire le priorità del Pd anche in vista della prossima manovra. Al primo posto maggiori risorse per la sanità pubblica. Liste d’attese troppo lunghe, vogliamo una sanità più vicina ai bisogni, non solo nelle città ma nelle aree interne”, ha aggiunto la Schlein.

“Al centro del nostro programma c’è la difesa del potere d’acquisto delle famiglie messe a dura prova dall’inflazione dal caro energia e stiamo discutendo di come sostenere i servizi degli enti locali. Con tutte le nostre forze contrasteremo il disegno di legge sull’autonomia differenziata, il sud ha già pagato troppo”, ha concluso la segreteria nazionale del Partito democratico.