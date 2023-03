Roma, a fuoco 22 scuolabus, Codacons: “Chiederemo risarcimento a responsabili”

Nella notte di sabato distrutti 22 bus adibiti al trasporto scolastico

Il Codacons è pronto a costituirsi parte offesa nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili del rogo in via Ostiense che nella notte di sabato ha distrutto 22 bus adibiti al trasporto scolastico.

L’associazione: “Gesto molto grave”

“Si tratta di un gesto molto grave che arreca un danno diretto alla collettività, privata di mezzi di trasporto utilizzati da studenti e cittadini – spiega il presidente Carlo Rienzi – Colpire pullman così come i mezzi di Poste italiane coinvolte in un altro rogo venerdì scorso, equivale a colpire i cittadini che non hanno alcuna responsabilità e che finiscono per pagare il conto delle rivendicazioni dei gruppi anarchici. Per tale motivo ci costituiremo parte offesa nelle inchieste delle autorità competenti e, una volta accertati i responsabili dei roghi, chiederemo nei loro confronti un risarcimento per conto della collettività lesa”.